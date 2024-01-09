قمة فلسطينية أردنية مصرية في مدينة العقبة الأربعاء

كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن قمة ثلاثية تجمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ستعقد الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "القمة ستعقد على ساحل البحر الأحمر، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع".

ونقلت الوكالة عن المصدر الفلسطيني قوله، إن "القمة الثلاثية تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، ولقائه عددا من زعماء الشرق الأوسط".

ومن المرتقب أن تبحث القمة، "سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان على غزة والضفة الغربية والقدس"، وفقا للوكالة.