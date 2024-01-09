منظمة الصحة العالمية حذّرت من تقلص حجم المساعدات الى قطاع غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "قدرتها على تقديم المساعدات ودعم المستشفيات في قطاع غزة الذي يشهد حربا بين اسرائيل وحماس "تتقلص"، رغم المطالبات الدولية بالسماح بدخول مزيد من المساعدات الى القطاع". وأكد منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية، اننا "نرى هذه الكارثة الإنسانية تتكشف أمام أعيننا". وحذر قائلا "نشهد انهيار النظام الصحي بوتيرة متسارعة".

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