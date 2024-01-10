أكد النائب السابق نبيل نقولا في بيان، ان "حالة الإهتراء التي وصلنا إليها لم يعد جائزا السكوت عن مجلس النواب من أعلى هرمه إلى آخر نائب يعتبر نفسه ممثلا للشعب"، متسائلا :"من المعقول أنه لا يوجد 86 نائبا يجتمعوا ويطالبوا بإجراء إنتخابات رئاسية للإنتهاء من حالة الإهتراء التي يعيشها الوطن. 86 نائبا فاشلا يدعون التمثيل ويتآمرون مع وزراء غير شرعيين وفاشلين يفرضون ضرائب دون هوادة. خسئتم أيها النواب لو كان عندكم كرامة لعدتم إلى بيوتكم. لكن".

كانت هذه تفاصيل خبر نقولا: لم يعد جائزا السكوت عن مجلس النواب من أعلى هرمه الى آخر نائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.