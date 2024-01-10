منصوري دعا المصارف الراغبة وغير المشتركة بمنصة بلومبرغ للتواصل مع الشركة من خلال ممثليها الاقليميين

دعا حاكم مصرف لبنان بالانابة وسام منصوري، في بيان، جميع المصارف الراغبة وغير المشتركة لتاريخه بـ "Bloomberg FX Interbank Matching System"، أن تتواصل مع الشركة من خلال ممثليها الاقليميين للإشتراك والبدء بالتحضير للمشاركة في التدريب الذي سيمكنهم لاحقاً من العمل ضمن شروط التعاميم ذات الصلة".

وأوضح أن ذلك يأتي "بناءً على التوافق بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية على اعتماد منصة Bloomberg كمنصة الكترونية للتداول في سوق القطع وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٣ من المحضر ٥٠ بتاريخ ۲۰۲۳/۰۹/۰۷ وقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم ٤٠٦ .مكرر/ م. م. ۳ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۳، التدخل، وبما أنه سيتم فتح الباب أمام المشتركين في المنصة للعمل كصناع سوق (Market Makers) عبر شارين أو بائعين لمصلحة زبائنهم وفقاً للتعاميم التي ستصدر عن مصرف لبنان وتحدد شروط وآليات العمل وذلك بالتزامن مع بدء عملية التسعير على منصة Bloomberg الإلكترونية".