زيلينسكي يصل إلى ليتوانيا لبدء جولة في دول البلطيق

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي جولة في دول البلطيق في زيارة غير معلن عنها مسبقا.

وقد وصل زيلينسكي إلى ليتوانيا اليوم الأربعاء، واستقبله وزير الخارجية جابريليوس لاندسبيرجيس في مطار فيلنيوس.

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي خلال الأيام المقبلة إلى لاتفيا واستونيا، العضوان بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال زيلينسكي إنه يريد خلال هذه الزيارة أن يشكر الدول على "دعمها غير المشروط لأوكرانيا".

وكتب زيلينسكي " استونيا، لاتفيا وليتوانيا أصدقاء يمكن الاعتماد عليهم وشركاء ملتزمون بالمبادئ".

وأضاف" أجندة المباحثات تتضمن الأمن والانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي، والتعاون بشأن المعدات الإلكترونية وطائرات الدرون ومزيد من تنسيق الدعم الأوروبي". ويشار إلى أن ليتوانيا واستونيا ولاتفيا من ضمن أكثر المؤيدين لأوكرانيا، حيث يقومون بتزويد كييف بالدعم العسكري والمالي والإنساني.