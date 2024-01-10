بالماء والكهرباء.. مصريون يساعدون نازحين من غزة عبر الحدود ( فيديو )

ياسر رشاد - القاهرة - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر مواطنون مصريون على الحدود مع قطاع غزة، يمدون النازحين الفلسطينيين بالماء والكهرباء.

وظهر في مقطع الفيديو عدد من المصريين حملوا مولدا كهربائيا، في شاحنة لتوصيل الكهرباء للنازحين من أهل غزة ومساعدتهم في شحن هواتفهم وأجهزتهم.

مقطع الفيديو حظى بتفاعل واسع على مواقع التواصل، مشيدين بالموقف والخطوة.

وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية مقطع الفيديو، تحت عنوان "مصريون يحاولون تقديم المساعدة وتوصيل الكهرباء للنازحين لمساعدتهم في شحن هواتفهم، على الحدود مع قطاع غزة".

وتستمر مصر في استقبالها لشحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.