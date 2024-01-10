أستاذ علوم سياسية: مشروعات تل أبيب شيطانية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية رسالة مهمة في هذا الوقت لرفض مخطط التهجير للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه على أمريكا أن تتفهم موقف الدول الثلاث وخاصة مصر في هذا الشأن.

وأضاف طارق فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مصر وقفت أمام كل التحديات التي تجابه هذا الملف، منوها بأن مشروعات تل أبيب الشيطانية تستهدف قطاع غزة وتصفية قضية فلسطين، ولكن رؤية مصر شاملة لكل الأوضاع في القطاع والضفة الغربية.

وأوضح أن إسرائيل عليها مراجعة سياستها في القضية الفلسطينية، بالتزامن مع وصول الطرف الإسرائيلي إلى محاكمة في جرائم حرب، غدا الخميس، بمحكمة العدل الدولية، مشيدا بدور مصر الذي يحدد موقف بوصلة القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأكمل: مصر تتحدث مع السلطة الفلسطينية وهي الطرف الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وهناك تنسيق كامل ودعم دولي للسلطة الفلسطينية التي قد تبدأ في الحوار لحل أزمة قطاع غزة، في إطار وجود تل أبيب في أي تشاور لحل الأزمة.

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