هبوط كبير لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بتعاملات المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2120 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2726 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3180 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3634 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2028 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع 1.8 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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