شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: صناعة الدواء متقدمة بمصر .. ورئيس المجلس يسأل عن العوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، إن صناعة الدواء في مصر متقدمة ومن المستهدف تعظيم صادرات مصر من الدواء خلال العامين القادمين بنسب متقدمة، مشيراً إلي أن مصر لديها نحو 192 مصنع دواء وتغطي كافة المجموعات الدوائية، قائلاً : "أيوه، هناك نقص في الدواء لكن علي مستوى الاسم التجاري إلي حد كبير".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تعقيبا علي كلمة النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وأشار "حافظ " إلي أن الأزمة الحالية في الدواء سببها العملة الصعبة، وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين اتحاد الصناعات مع الحكومة حول مخصصات صناعة الدواء، ولكون هذا الرقم لا يحقق ما نريد، أصبح هناك ما يُسمي بـ"فقه الأولويات" في ملف الصحة، لافتاً إلي أن هناك اجتماعا أسبوعيا في قطاع الصحة حيث يتم الجلوس مع هيئة الشراء الموحد لتحديد الأولويات في مقدمتها الأدوية المنقذة للحياة والمزمنة، والمواد الفعالة الضرورية.

وفي هذا الصد، قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الظروف التي تمر بها مصر والعالم لها انعكاساتها، لذا نريد أن نسمع من الجهة المختصة بصناعة الدواء كيفية تحقيق العوائد الدولارية من هذه الشقة.