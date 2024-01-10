شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: صناعة الدواء فى مصر قوية جدا ونصدر لـ170 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء، إن صناعة الدواء في مصر صناعة قوية جدا، ونستورد خدماتنا مثل أي دولة فى العالم، مشيراً إلي أن مصر تعد من أكبر الدول المصنعة فى قطاع الدواء على مستوى الدول الأفريقية ويتم التصدير إلى 170 دولة.

وكشفت زيادة، أن نسبة 94 فى المائة من وحدات الدواء المستخدمة هى من إنتاج مصرى والباقى مستورد من الخارج، مؤكدة تكافؤ سعر الدواء المصرى لمستوى الدخل المصرى، وأن قطاع الدواء فى مصر يضم كوادر قوية.

ونوهت مساعد رئيس هيئة الدواء، إلي أنه يمكن للإنتاج المحلى من الدواء أن يغطى 100 فى المائة من الاستهلاك المصرى، بدون الاستيراد من الخارج، مشيرة إلي نجاح مصر فى إنتاج محلى لعدد من الأدوية لأول مرة من خلال منح المستثمرين ثقة فى التعامل مع شركات عالمية لنقل الخبرة للمنتج المحلى مثل مثبطات المناعة وحول تسعير الأدوية وعلاقته بالدولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأربعاء برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المخصص لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وعرض النائب طلب المناقشة قائلا إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل، منها: الأوضاع الاقتصادية العالميـة حيـث تؤثر تقلبـات الاقتصاد العالمي فـي تـوفر التمويل اللازم للخدمات الصحية و انتشار الأوبئـة والأمـراض العالميـة.

وقال إنه من العوامل أيضا وبـاء كوفيـد -19 حيـث يمكـن أن يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب عـلـى خـدمات الرعايـة الصحية، وبالتبعيـة تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، ويلى نظام الرعاية.