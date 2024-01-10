شكرا لقرائتكم خبر عن الطب العلاجى لـ"الشيوخ": إجراء 30 ألف عملية قوائم انتظار بـ10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد نادى، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن الأحداث الجارية انعكست على فاتورة الخدمة الصحية، لافتا إلى تشكيل لجنة بشأن قوائم الانتظار وذلك فى تفعيل فقه الأولويات، وبناء على عمل اللجنة تم إجراء 30 ألف عملية فى 10 محافظات فقط بعد التأكد من ارتفاع نسبة قوائم الانتظار فى هذه المحافظات بناء على منظومة الميكنة والحوكمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، أن هناك نسبة 50 ألف حالة رعاية مركزة منها 90% داخل القاهرة الكبرى فقط، وهذا يؤكد حجم الجهود المبذولة.