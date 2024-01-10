الجيش: نحذّر من خطورة الاقتراب من البالونات الحرارية التي يعمد العدو إلى إطلاقها فوق القرى والبلدات

أشارت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يعمد إلى إطلاق بالونات حرارية فوق القرى والبلدات اللبنانية، ويَسقط البعض منها قرب المناطق السكنية وبين المنازل دون أن ينفجر، ما يمثّل خطرًا على المواطنين بسبب احتوائها على مواد متفجرة وحارقة".

وحذّرت، في بيان، المواطنين من "خطورة الاقتراب من هذه البالونات أو لمسها كونها معرّضة للانفجار، كما تؤكد ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن مكان وجودها".