طاول القصف المدفعي الاسرائيلي اطراف مارون الراس وعيترون. هذا، وأفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيل استهدف أطراف الجبين ويارين وطيرحرفا والضهيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي على اطراف مارون الراس وعيترون والجبين ويارين وطيرحرفا والضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.