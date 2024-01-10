آلان عون: هوكشتاين مقتنع أنه لا يستطيع التقدم في ملف الجنوب من دون إنهاء الحرب في غزة

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون الى اننا "ما زلنا على موقفنا الرافض للتمديد لقيادة الجيش، وعبّرنا عن هذا الأمر علنًا و"مش تحت الطاولة"، ولا ارتباط بين الطعن بالتمديد لقائد الجيش والتعزية التي قام بها رئيس التيار النائب جبران باسيل لقائد الجيش جوزيف عون، وما حصل بينهما هو موقف سياسي لا أكثر ولا مشكلة شخصية، ويجب حصر ال​سياسة​ بالسياسة". وذكر بانه "لم يحصل أي إشكال بموضوع التوقيع على الطعن للتمديد، ولم يصل التوقيع لي من الأساس ونحافظ على وحدة التكتل حرصًا على الموقف الواحد".

واوضح عون في حديث تلفزيوني، "مؤمن بأن الدبلوماسية مهمة في موضوع الجنوب، ولا اعتقد ان اسرائيل ستحل الموضوع مع لبنان من دون حلّه مع غزة، والمبعوث الاميركي اموس هوكشتاين استطلع استعداد لبنان في التفاوض بموضوع الحدود البرية مع اسرائيل قبل الحرب، ولكن لم تنضج الجهود في هذا السياق وقتها، وهناك إطار حلّ واضح اليوم في هذا الموضوع، فالاتفاق وارد ولكن مرتبط بحل مشكلة غزة". ولفت الى ان هوكشتاين مقتنع أنه لا يستطيع التقدم في ملف الجنوب من دون إنهاء الحرب في غزة.

واعتبر بان المطلوب أن نتنهي الحرب والعودة إلى الاستقرار، وهذا الامر يتطلب مفاوضات، وهذا ما يقوم به هوكشتاين.