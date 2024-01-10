خسائر ضخمة لإسـ ـرائيل في 100 يوم

الشارقة - اميمة ياسر - قال مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، إن 100 يوم من عمر الحـ ـرب علي قطاع غـ ـزة أحدثت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسـ ـرائيلي.

وأكد الديب في تصريحات لـRT أنه بلغت الخسائر لإسـ ـرائيل 100 مليار دولار واقتصاد العالم ما يقرب من تريليون دولار مشيرا الي أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفع الإنفاق والاقتراض الحكوميين ارتفاعا شديدا، وانخفضت عائدات الضرائب، وبالتاكيد ستتأثر التصنيفات الائتمانية سلبا مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، إذ

خفض بنك إسـ ـرائيل المركزي توقعات النمو لاقتصاد البلاد من 3% في عام 2023 إلى 1% في 2024 فضلا عن توقعات بحدوث انكماش.

وأوضح أن تكلفة العـ ـدوان على قطاع غـ ـزة وكذلك الضفة الغربية ولبنان زادت عن 60 مليار دولار بما يقارب 272 مليون دولار يوميا مشيرا إلى تقاضي كل جندي احتياطي 82 دولارا يوميا وتوقف عجلة الإنتاج بسبب استدعاء ما يقرب من 350 ألف جندي من مواقع العمل وتوقف حوالي 140 ألف عامل فلسـ ـطيني عن الدخول للأراضي المحـ ـتلة وهجرة العمالة الأجنبية وتوقف الإنتاج الزراعي والصناعي وتضرر السياحة وقطاع الطاقة فضلا عن التعويضات المالية لكل من تضرر اقتصاديا بسبب الصراع.