رئيس أذربيجان: شروط توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا تهيّأت

اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنّ "الشروط تهيّأت لتوقيع اتفاق سلام مع أرمينيا، جارة بلاده وعدوّتها الرئيسية"، مؤكّداً أنه لا يريد "حرباً جديدة بين البلدين".

لكنّ هذا التفاؤل يتعارض مع الحذر الذي يبديه المراقبون بشأن مدى التقدّم المحرز بين البلدين القوقازيين في المحادثات الجارية بينهما، مؤكّدين أنّ خلافات كثيرة ما زالت تباعد بينهما.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين، الأولى في تسعينيات القرن الماضي والثانية في 2020، وكان السبب في كلا هذين النزاعين هو السيطرة على جيب ناغورني قره باغ الذي استعادته قوات باكو أخيراً في أيلول الفائت.

وفي كانون الأول، أجرت الدولتان عملية تبادل سجناء اعتُبرت بمثابة اختراق دبلوماسي وأحيت الآمال بإمكان إبرام اتفاق سلام.

لكنّ التوتّرات لا تزال مرتفعة والحوادث المسلّحة تقع باستمرار على الحدود بين البلدين.