مجلس النواب الأميركي أصدر توصية بإدانة نجل بايدن بتهمة "ازدراء الكونغرس"

وافقت لجنتان في مجلس النواب الأميركي يقودهما جمهوريون، على قرار يتضمن توصية بإدانة، هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، بتهمة "ازدراء الكونغرس" بعد تخلفه عن حضور استدعاء.

وتضمنت قرارات من لجنتي الرقابة والسلطة القضائية لتوصية بإدانة هانتر بايدن بـ"الازدراء"، بعد أن تم استدعاؤه للشهادة ضمن تحقيق تقوده اللجنتان في قضية عزل بايدن، إلا أنه تخلف عن الحضور، وذلك بعد ساعات من زيارته بشكل مفاجئ للكابيتول هيل.

وأثار دخول هانتر، لاجتماع لجنة الرقابة مشهدا مضطربا داخل الغرفة وخارجها، حيث ناقش المشرعون ما يجب فعله.

يذكر أن هذا التصويت لا يعتبر إدانة لهانتر بايدن من مجلس النواب، وما إذا سيتم تحويله لمكتب المدعي العام، إذ لا يزال القرار يحتاج إلى عرضه على كامل المجلس للتصويت عليه.