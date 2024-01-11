كتائب القسام: تمكنا مع سرايا القدس من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق خان يونس

اعلنت كتائب القسام، اننا "تمكنا مع سرايا القدس من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الاول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من تشرين الاول الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.