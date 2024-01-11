خارجية الصين دعت الولايات المتحدة إلى "عدم التدخل" في الانتخابات التايوانية

دعت خارجية الصين الولايات المتحدة الأميركية إلى "الامتناع عن التدخل" في الانتخابات في تايوان، مشددة على أنّها "تعارض بقوّة" الزيارات الرسميّة بين الجزيرة التي تمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا منها والولايات المتحدة.

وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أنّ واشنطن يجب أن "تمتنع عن التدخل في انتخابات منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال لتجنب إلحاق ضرر خطر في العلاقات الصينية- الأميركية".

وشددت على أنّ "الصين تعارض على الدوام أي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان"، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل وفدا إثر الاقتراع هذا الأسبوع.

وأضافت "لا توجد سوى صين واحدة في العالم وتايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين"، منددة بالتحذير الأميركي لبكين بشأن إثارة التوترات حول الانتخابات.

وقالت إن الصين "تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتصريحات الطائشة التي يطلقها الجانب الأميركي بشأن الانتخابات في منطقة تايوان".

وذكرت أنّ "تايوان هي في جوهر المصالح الأساسية للصين وهي الخط الأحمر رقم واحد الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية"، لافتة إلى "أننا نحثّ الجانب الأميركي على اتخاذ خطوات عملية للوفاء بالالتزامات التي قطعها زعيما البلدين".