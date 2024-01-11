حالة الطقس المتوقعة اليوم بمدن ومحافظات المملكة العربية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين السعوديين أو زوار مدن المملكة العربية السعودية خاصة الأماكن المقدسة بالاطلاع على حالة الطقس بشكل يومي لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج.

ومن جانبه أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن الأحوال الجوية اليوم الخميس الموافق 29 جماد الأخر 1445هـ/ 11 يناير 2024م، متوقعًا أن يشهد طقس اليوم انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، على أن تسود أجواء مستقرة على معظم مناطق المملكة.

ولفت المركز إلى وجود احتمالات لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، بجانب توقعات بتكوّن الضباب خلال الليل على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.