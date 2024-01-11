بث مباشر.. محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية خلال حرب الأخيرة في غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسة استماع حيث تقدم جنوب أفريقيا مرافعتها والأسباب التي ترى أن إسرائيل ارتكبت بموجبها إبادة جماعية في غزة، على أن تعقد المحكمة جلسة استماع أخرى مخصصة لإسرائيل للرد على الاتهامات التي ستوجه إليها اليوم.

وتضم المحكمة 15 قاضيا من دول مختلفة بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين.