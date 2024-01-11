"الفيضة الكبرى تصعب الأمور".. استمرار البحث عن غريق "الرهان القاتل" في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين، اليوم الخميس، جهودها في البحث عن جثمان غريق شاطئ لوران، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد الغوص بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، لـ "الخليج 365" أن حالة البحر في الأجواء الحالية تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى تمثل خطورة على الغواصين عند البحث عن الجثمان، نظرًا لشدة أمواج البحر وارتفاعها لتقترب من 4 أمتار.

كان قسم شرطة الرمل أول تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب بمنطقة لوران، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من المعاينة غرق المدعو "يوسف علي"، 18 عامًا، مقيم بمنطقة فيكتوريا، عقب نزوله البحر في أمام شارع شعراوي بمنطقة لوران- غير مخصصة كشاطئ وليست مهيأة للسباحة-وجرفته الأمواج.

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أن الشاب كان في رهان مع أصدقائه على من ينزل البحر ويعوم إلا أن الأمواج جرفته وغرق، وجاري البحث عن جثمانه.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.