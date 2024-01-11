اصطحبته أشلاء في حقيبتها.. سيدة أعمال تقطع ابنها داخل فندق

محمد اسماعيل - القاهرة - ضبطت الأجهزة الأمنية بولاية غوا الهندية، الرئيس التنفيذي لشركة هندية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لاتهامها بقتل طفلها البالغ من العمر 4 سنوات.

السبت الماضي؛ دخلت المتهمة "سوكانا سيث" فندقًا مع ابنها المجني عليه، وأثناء مغادرتها يوم الإثنين، خرجت دون طفلها.

بعد دقائق من مغادتها الفندق، ذهب عمال لتنظيف غرفتها فاكتشفوا آثار دماء على المنشفة.

إدارة الفندق اتصلت بسائق السيارة التي تقل المتهمة، وأمرته بالتوجه إلى قسم الشرطة.

أجهزة الأمن عثرت على جثة الطفل في الحقيبة الخاصة بوالدته، تم احتجاز المتهمة، وجاري التحقيق معها لمعرفة تفاصيل الحادث.