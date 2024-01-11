انت الان تتابع خبر تحمل نفطا من العراق.. انقطاع الاتصال بسفينة تجارية أمام ساحل عمان والان مع التفاصيل

وذكرت الهيئة عبر منصة "إكس" أنه "عند نحو الساعة 0330 بالتوقيت العالمي المنسق (جرينتش)، أبلغ ضابط أمن السفينة بسماع أصوات غير معروفة عبر الهاتف (على متن السفينة).. لا إمكانية لمزيد من التواصل مع السفينة في الوقت الراهن، والسلطات تتحرى الأمر".

وأشارت الهيئة إلى أن الناقلة اتهمت في السابق بنقل نفط إيراني خاضع للعقوبات صادرته الولايات المتحدة، موضحة أنها كانت تبحر في اتجاه بندر جاسك في إيران.

وأوضحت الهيئة في وقت لاحق أن 4 أو 5 مسلحين، اعتلوا السفينة التي تحمل علم جزر مارشال، وهم يرتدون زياً أسود يشبه الزي العسكري وأقنعة سوداء.

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الهيئة البريطانية، التي تتابع حركة السفن التجارية، إلى أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، لكنها قالت إن سلطات مسقط تتحرى الأمر.

من جانبها، قالت شركة إمباير نافيجيشن ومقرها اليونان الخميس إنها فقدت الاتصال مع إحدى سفنها لدى إبحارها قرب صحار العمانية.

وأضاف المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه أن السفينة (سانت نيكولاس) على متنها 19 من أفراد الطاقم أحدهم من اليونان و18 من الفلبين. وأشار إلى أنها تحمل شحنة حجمها 145 ألف طن متري من النفط من البصرة في العراق ووجهتها ميناء في تركيا.



وكثف الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، في الأسابيع الأخيرة، هجماتهم في البحر الأحمر، على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر.

وقالت منصة "تانكر تراكر" إن الحادث يتعلق بالسفينة "سانت نيكولاس"، التي كانت تعرف باسم "السويس راجان"، وكانت موضوع خلاف بين واشنطن وطهران.

ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة.

وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله حوالي 12% من حركة التجارة العالمية.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.

ورجح وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، الأربعاء، استهداف السفينة الحربية "دايموند"، التابعة للبحرية الملكية، في هجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر، مضيفاً أن السفينة الحربية HMS Diamond، إلى جانب السفن الحربية الأميركية المتمركزة في المنطقة، نجحت في صد أكبر هجوم من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى الآن.

وقال شابس للصحافيين: "ما أفهمه هو أنه من المحتمل أن تكون السفينة نفسها استهدفت.. ولكن هناك أيضاً هجوماً عاماً على جميع السفن (في المنطقة)".

كانت القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، أعلنت، في وقت سابق، صدّ أكبر هجوم حتى الآن شنّه الحوثيون، واستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر، فيما أكد الناطق باسم جماعة الحوثي أن الجماعة هاجمت سفينة أميركية "تقدم الدعم" لإسرائيل بعدد من الصواريخ، بينما أسقطت قوات التحالف الدولي في البحر الأحمر 18 طائرة مسيرة مفخّخة، و3 صواريخ جنوب البحر الأحمر.

رجح وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، الأربعاء، استهداف السفينة الحربية "دايموند"، التابعة للبحرية الملكية، في هجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر.

واتّهم بلينكن، الأربعاء، إيران بـ"مساعدة وتحريض" الحوثيين، على استهداف السفن في البحر الأحمر.

قرار مجلس الأمن الدولي

وفي نيويورك، دعا مجلس الأمن الدولي في قرار، الأربعاء، إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كافة الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض عليهم.

وطالب القرار بأن يضع الحوثيون بشكل فوري حدّاً للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

وصاغت القرار الولايات المتحدة واليابان، واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، من بينهم الصين وروسيا والجزائر وموزمبيق.