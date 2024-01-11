شركة إماراتية تنتج أول دواء محلي لعلاج مرضى السرطان والهرمونات وضعف المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي - ( د ب أ)

كشفت شركة ادكان الدوائية بأبوظبي، عن إنتاج أول أدوية إماراتية الصنع لعلاج مرضى السرطان والهرمونات وضعف المناعة، مشيرة إلى أنها تستهدف تسجيل 34 صنفا دوائيا محليا خلال العام الجاري.

وأعلنت "ادكان"، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة (دوفات 2024) اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع شركة "يونيمد" إحدى شركات مجموعة محمد وعبيد الملا بدبي، لتكون الموزع للأدوية ومنتجات "ادكان" الدوائية المحلية، وستكون البداية بتوزيع ستة أدوية لعلاج السرطان والهرمونات.

وقالت الدكتورة هلدا الاسطه، مدير عام شركه "يونيمد"، "تهدف الاتفاقية إلى توفير الأدوية للمرضى دون صعوبة".

وأشارت إلى أن 60% من حاجة سوق الأدوية في الإمارات هي للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، كأمراض القلب والغدد والضغط والسكري، وهذه الأدوية ستكون محور اتفاقية التوزيع.

وأعلن الدكتور زهدي صوالحي، الرئيس التنفيذي لشركة "ادكان" الدوائية بأبوظبي، البدء بتوفير وإنتاج أدوية السرطان في الإمارات للمرة الأولى، وسيتم توفير هذه الأدوية خلال العام الجاري، فيما يبدأ الإنتاج الكامل في منتصف عام 2025.

وأشار إلى أن خطة الإنتاج تركز في المرحلة الأولى على الأدوية المتعلقة بأكثر أنواع السرطان انتشارا، مثل سرطان الثدي والرئة والبروستات واللوكيميا، وأيضا أدوية المناعة والهرومونات.