عميد كلية التربية الرياضية لبنات الأزهر بالقاهرة يستقبل نائب رئيس الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور محمود الهاشمي، عميد كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، في زيارته المفاجئة لتفقد جميع أعمال لجان الامتحانات والكنترولات.

وطالب نائب رئيس الجامعة، بالعمل على تصحيح المواد التي تم الانتهاء منها أولًا بأول، مشيدًا بانتظام العمل داخل لجان الكلية، ووجود أستاذ المادة خلال الامتحان، بجانب الالتزام.

واستمع نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى طالبات الكلية ووعد بتنفيذ طلباتهم خلال الفصل الدراسي الثاني.

ووجه فكري شكره للطالبات لالتزامهن وظهورهن بالمظهر المشرف ونقل لهن تحيات رئيس الجامعة ودعواته لجميع الطالبات بالتوفيق والنجاح.