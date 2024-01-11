الخارجية الفلسطينية: محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية حدث تاريخي

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "الشعب الفلسطيني ينظر بتفاؤل إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفتها بـ "جرائم الإبادة"، معتبرةً "هذا الحدث تاريخي".
واشارت في بيان لها، الى إن "المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، باستخدام كافة الأدوات القانونية ومؤسسات العدالة الدولية، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي".
وأضاف البيان أن "التخاذل الدولي وتماهي بعض الدول في التواطؤ مع إسرائيل يشجعها على ارتكاب جرائم وصولًا إلى الابتزاز والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية"، معبرة عن "ثقتها في المرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعيةً الدول الشقيقة والصديقة لدعم جنوب أفريقيا وخطوتها أمام المحكمة الدولية".
وطالبت الخارجية الفلسطينية من "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جنوب إفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل انتصارا للعدالة ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني".
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