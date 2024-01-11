استشهاد عنصرين في الدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية بغارة إسرائيلية على مركز إسعافي في حانين

أعلنت غرفة عمليّات ​الدفاع المدني​- ​الهيئة الصحية الإسلامية​، في بيان، "استشهاد عنصرين في الدفاع المدني- الهيئة، جرّاء اعتداء صهيوني مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين، كما تمّ تدمير سيّارة إسعاف".

ونعت في بيان، "الشهيد علي محمود الشيخ علي (رشاف)، والشهيد ساجد رمزي قاسم (عيتا الشعب)، اللذين ارتقيا جرّاء الاعتداء الصّهيوني".