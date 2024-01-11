أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن "تأييدها لموقف جنوب إفريقيا وحكومتها، ولجهودها المبذولة برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ممّا يشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها لعام 1948".
وأعربت أيضًا في بيان، عن "تطلّعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لاسيّما القانون الدّولي الإنساني"، شاكرةً لجنوب إفريقيا "اتخاذ هذا الموقف المبدئي، ولمساعيها كافّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية أعلنت تأييدها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية: لحكم عادل وعاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.