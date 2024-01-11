الخارجية أعلنت تأييدها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية: لحكم عادل وعاجل

أعربت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، عن "تأييدها لموقف ​جنوب إفريقيا​ وحكومتها، ولجهودها المبذولة برفع دعوى ضدّ ​إسرائيل​ أمام ​محكمة العدل الدولية​ في ​لاهاي​، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ممّا يشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها لعام 1948".

وأعربت أيضًا في بيان، عن "تطلّعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم و​حقوق الإنسان​، لاسيّما القانون الدّولي الإنساني"، شاكرةً لجنوب إفريقيا "اتخاذ هذا الموقف المبدئي، ولمساعيها كافّة".