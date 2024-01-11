3 إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مقر الهيئة الصحية في بلدة حانين

أُصيب ثلاثة أشخاص، أحدهم إصابته خطرة، نتيجة الغارة الإسرائيليّة على بلدة حانين، الّتي استهدفت مقرّ الهيئة الصحية، وقد نقلت سيّارات الإسعاف المصابين من المقرّ إلى مستشفيات المنطقة.

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