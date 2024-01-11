أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:30 من ظهر اليوم الخميس، ‏التّجهيزات التّجسّسيّة في تلة الكوبرا بالأسلحة المناسبة ؛ ما أدّى إلى إصابتها وتدميرها".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف ‏التجهيزات التجسسية في تلة الكوبرا بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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