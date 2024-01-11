هوكشتاين زار ميقاتي: لتهدئة الوضع في جنوب لبنان والعمل على حل وسط موقتًا تجنبًا للأسوأ

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، خلال لقائه مبعوث الرّئيس الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي ​آموس هوكشتاين​، في السّراي الحكومي، حيث عقد معه خلوةً أعقبها اجتماع موسّع، على أنّ "الأولويّة يجب أن تكون لوقف إطلاق النّار في ​غزة​، ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة على ​لبنان​ والخروقات المتكرّرة للسّيادة اللّبنانيّة"، مكرّرًا "أنّنا نريد السّلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدّوليّة".

من جهته، أكّد هوكشتاين "ضرورة العمل على تهدئة الوضع في ​جنوب لبنان​، ولو لم يكن ممكنًا التّوصّل إلى اتفاق حلّ نهائي في الوقت الرّاهن"، داعيًا إلى "العمل على حلّ وسط موقّتًا، لعدم تطوّر الأمور نحو الأسوأ".

شارك في الاجتماع وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، القائمة بأعمال السّفارة الأميركيّة في لبنان أماندا بيلز، الوفد الأميركي المرافق لهوكشتاين، مستشارو رئيس الحكومة الوزير السّابق نقولا نحاس، السّفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي؛ والمستشاران العسكريّان العميدان رياض شيا وأمين فرحات.