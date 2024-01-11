البيت الأبيض: لا أساس لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال جون كيربي مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدين استيلاء إيران على ناقلة نفط وتقول إن عليها الإفراج الفوري عن السفينة.

وتابع كيربي أن الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لا أساس لها، ادعاءات جنوب إفريقيا لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي أساس لتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

ولفت إلى أن لإسرائيل الحق والمسؤولية في الدفاع عن نفسها وسنواصل التأكد من قدرتها على القيام بذلك، ولا يوجد أي مؤشر على أن إسرائيل تنتهك قوانين النزاعات المسلحة بشكل متعمد.

وأكد أن واشنطن ستقوم بما يلزم لمواجهة تهديدات #الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.