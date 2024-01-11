"التايمز" البريطانية: من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قواعد رئيسية للحوثيين

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أنه "من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قواعد رئيسية للحوثيين".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الى أننا "لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأميركي، وأي اعتداء أميركي لن يبقى أبدا دون رد"، موضحاً أن "الرد على أي اعتداء أميركي لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ بل أكبر من ذلك".
وشدد على أنه "لن يردنا الموقف الأميركي والبريطاني لحماية السفن المرتبطة بإسرائيل ليواصل الإسرائيلي جرائمه بدون ازعاج، والموقف اليمني في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور في البحر الأحمر والاستهداف لها هو موقف فاعل ومؤثر جدا".
وأمس، أعلن البيت الأبيض أن "الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر تصعيدية، والولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت هذه الهجمات".
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