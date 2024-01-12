مسؤول حوثي: سنرد إذا نفذت أميركا وبريطانيا ضربات جوية على اليمن

اعلن مسؤول حوثي بان القوات اليمنية سترد إذا نفذت أميركا وبريطانيا ضربات جوية على اليمن. واوضح المسؤول الحوثي باننا نراقب تحركات أميركا وبريطانيا بالبحر الأحمر والمنطقة وسنستهدف مصالحهم.

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