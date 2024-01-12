حركة "أنصار الله": "عدوان أميركي بمشاركة بريطانية" استهدف مدنا يمنية عدة

أعلنت قناة "المسيرة" التّابعة لـ"حركة ​أنصار الله​" اليمنيّة (الحوثيّون)، أنّ "عدوانًا أميركيًّا بمشاركة بريطانيّة" استهدف العاصمة ​صنعاء​ ومدينتَي ​الحديدة​ وصعدة، في أعقاب هجمات شنّها "الحوثيّون" على سفن تجاريّة في ​البحر الأحمر​، تضامنًا مع ​قطاع غزة​ الّذي يشهد حربًا مع ​إسرائيل​.

وأشارت القناة إلى أنّ الضّربات طالت "​قاعدة الديلمي​ الجوّيّة شمال العاصمة، محيط مطار الحديدة، مناطق في مديرية زبيد، معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، مطار ​تعز​، معسكر اللّواء 22 بمديرية التعزية، والمطار في مديرية عبس".

وأفاد مراسلون لوكالة "فرانس برس" في صنعاء والحديدة، بـ"سماع دوي ضربات متتالية وتحليق للطيران، تبعته أصوات سيارات إسعاف".

ونقل الإعلام الأمني التّابع لـ"الحوثيّين" عن نائب وزير الخارجيّة حسين العزي، قوله إنّ "بلادنا تعرّضت لهجوم عدواني واسع من سفن وغوّاصات وطائرات حربيّة أميركيّة وبريطانيّة"، مؤكّدًا أنّه "يتعيّن على أميركا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظًا".

يُذكر أنّ خلال الأسابيع الماضية، شنّ "​الحوثيون​" أكثر من 25 عمليّة استهداف لسفن تجاريّة يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيليّة، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطّرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة. وكان آخرها استهداف الحوثيّين "سفينة أميركيّة كانت تقدّم الدّعم لإسرائيل"، مستخدمين أكثر من 20 طائرة مسيّرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر.