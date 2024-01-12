بايدن: القوات الأميركية بدعم من بريطانيا نفذت ضربات ناجحة ضد أهداف حوثية في اليمن

أعلن الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، أنّ "بتوجيه منّي، نفّذت القوّات العسكريّة الأميركيّة، بالتّعاون مع ​بريطانيا​ وبدعم من ​أستراليا​ و​البحرين​ و​كندا​ و​هولندا​، ضربات ناجحة ضدّ عدد من الأهداف في ​اليمن​، الّتي يستخدمها المتمرّدون ​الحوثيون​ لتعريض حرّيّة الملاحة في أحد البلدان للخطر، من أهمّ الممرّات المائيّة في العالم".

ووصف الّضربات بأنّها "ردّ مباشر" على ما مجموعه "27 هجومًا" شنّها الحوثيّون على سفن، وشملت "استخدام صواريخ بالستيّة مضادّة للسّفن للمرّة الأولى في التّاريخ"، مشدّدًا على أنّ "هذه الضّربات المُحدّدة الأهداف، هي رسالة واضحة مفادها أنّ الولايات المتحدة وشركاءنا لن يتسامحوا مع الهجمات".

وفجر اليوم الجمعة، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مدن يمنيّة عدّة، استهدف مواقع تابعة للحوثيّين.

وأفادت شبكة "NBC News" نقلًا عن مسؤولين أميركيّين، بأنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة استهدفت أهدافًا في اليمن باستخدام صواريخ "توماهوك" المجنّحة من السّفن.

وتأتي هذه الضّربات كردّ مباشر على هجمات "الحوثيّين" غير المسبوقة ضدّ سفن بحريّة دوليّة في ​البحر الأحمر​، بما في ذلك استخدام الصّواريخ الباليستيّة المضادّة للسّفن، لأوّل مرّة في التّاريخ.