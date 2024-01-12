بعد الهجوم على اليمن.. ديمقراطيون: بايدن يريد إشراكنا في صراع آخر بالشرق الأوسط

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن الديمقراطيين انتقدوا الرئيس الأمريكي جو بايدن "لتجاوزه الكونجرس في ضرب جماعة الحوثي في اليمن.

وذكرت "فوكس نيوز" أن مشرعون ديمقراطيون "ينتقدون بايدن لتجاوزه الكونجرس في ضرب الحوثيين".

ونقلت القناة عن مشرّعين ديمقراطيين قولهم: "بايدن يريد إشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط".

وأكد المشرعين الديمقراطيين: "تجاوز بايدن للكونجرس قد يدخل أمريكا في صراعات".

من جانبه، صرح لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، بأن القوات الأمريكية والبريطانية "شنت ضربات ضد مواقع تابعة للحوثيين المدعومين من إيران."

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الضربات جاءت رداً على هجمات الحوثيين غير المشروعة والخطيرة والمزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن قد أعلنت عن الأهداف التي شنت عليها القوات الأمريكية والبريطانية هجومًا في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ووفقا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين، فإن القوات الأمريكية البريطانية استهدفت مطار مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن.

وأضافت الوسائل الإعلامية: "عدوان أمريكي بمشاركة بريطانية يستهدف قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة".

وأشارت إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أيضًا محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد بالمحافظة، كما أنه استهدف أيضًا مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية بمحافظة تعز.