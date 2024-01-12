ياسين منصور: نتوقع ارتفاع أسعار العقارات 60% في 2024.. والبناء السريع يقلل المخاطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة رفعت أسعارها في 2023 بقيم تراوحت بين 70 و80%، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في 2024 بحوالي 60%.

وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة العربية، أن مبيعات معظم الشركات العقارية ارتفعت بشكل كبير خلال 2023، لافتًا إلى أن الشركة أوقفت البيع في شهر ديسمبر الماضي، وحتى أول 2024، قائلا: "وقف البيع لأننا مش عارفين هنبني بكام وبنحاول نقلل حجم المخاطرة الموجود حاليا".

وتايع: "سرعة التنفيذ أهم خطوة في الوقت الحالي، ففي عام 2023 تم بناء ضعف 2022، ونسعى حاليا ليكون حجم التنفيذ في 2024 ضعف العام الماضي".

وأكد أن الشركة نفذت طلبات لكل المصاعد الكهربائية التي ستحتاجها حتى 2025، نتيجة عدم ضمان وجود عملة للاستيراد أو ضعف في الإمداد.

وأشار رجل الأعمال ياسين منصور، إلى أن الشركة ضخت في عام 2023 5 مليار جنيه استثمارات، ومن المتوقع أن يتم ضخ 10 مليار جنيه في الانشاءات و5 مليار في ثمن الأراضي التي تم التعاقد عليها.

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