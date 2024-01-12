حاصباني: أمن بيروت والأشرفية خط أحمر وعلى الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق القوانين

عزى النائب غسان حاصباني "أهل وزملاء الرقيب الأول في فوج حرس بلدية بيروت حسن العاصمي، الذي قتل خلال تأدية أكثر من واجبه تجاه أهل بيروت في منطقة مار مخايل – الجميزة".

ولفت حاصباني، خلال مؤتمر صحافي عقد في مكتب محافظ بيروت القاضي مروان عبود، الى أننا "كنا قد حذرنا من مخاطر التفلت الحاصل، خصوصا من قبل المقيمين والمتنقلين بشكل غير قانوني في المنطقة وفي الأماكن المقتظة بالزوار والسياحية".

وناشد "قوى الامن والأجهزة الامنية التشدد في تطبيق القوانين وأخذ دورها في قلب العاصمة، إضافة إلى مؤازرة الحرس البلدي"، مضيفاً "أمن بيروت ومنطقة الأشرفية تحديداً خط أحمر، وعلينا جميعا أن نحميها من الموجودين غير الشرعيين، خصوصا الذين يحملون السلاح منهم".