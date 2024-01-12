"سرق معلومات سرية للغاية".. إسرائيلي ينتحل صفة ضابط بجيش الاحتلال في 7 أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

اتهم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية اليوم مواطنًا إسرائيليًا انتحل صفة نقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانضم إلى أنشطة الجيش في 7 أكتوبر، على الرغم من عدم استدعائه ضمن قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحصل على معلومات سرية للغاية، والتي وثقها بطرق مختلفة.

كما اتُهم المشتبه به بتبادل تلك المعلومات السرية في عدة مناسبات مع مدنيين ومسؤولين عسكريين غير مرخص لهم وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وألقي القبض على المتهم واستجوب إثر شكوك نشأت في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهمين عددا من الجرائم، وهي القبول الاحتيالي في ظروف مشددة، وتوفير معلومات سرية، وحيازة معلومات سرية غير مأذون بها، والدخول إلى موقع عسكري.

ليست هذه أول قضية اتهام ضد إسرائيلي، حيث اتهم مواطن آخر بانتحال صفة مسؤول عسكري. في 31 ديسمبر، ووجهت محكمة تل أبيب الجزئية لائحة اتهام إليه بانتحال شخصية مسؤول في وحدة النخبة الشاباك.

وبحسب تقرير للقناة 12، يُزعم أن الإسرائيلي تم تصويره مع نتنياهو بمعدات قتالية كاملة. والتي فيما بعد تم الإعلان عن سرقتها من قبله.