وقائع بالتواريخ.. أدلة تفضح كذب إسرائيل في اتهامها مصر بالتحكم بدخول المساعدات لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

خرج الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بادعاءات كاذبة جديدة، تلك المرة لم تكن بشأن فلسطين، لكنه وجهها إلى الدولة المصرية، بعدما ادعى أحد أعضاء الفريق القانوني الخاص بإسرائيل أمام محكمة العدل أنّ إسرائيل لا علاقة لها بعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأن مصر هي وحدها المسؤولة كونها صاحبة السيطرة على معبر رفح.

الأكاذيب التي أعلنتها إسرائيل رد عليها رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، نافيّا إياها قائلًا بأن معبر رفح مفتوح طوال الوقت، لكن إسرائيل هي من تحاصر غزة، وتمنع دخول المساعدات، وليس الدولة المصرية.

إجراءات تعسفية

محاصرة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، كان أمام أعين العالم بأكمله وشهد عليه أيضًا مسؤولين من الدولة الحليفة والصديقة لها "الولايات المتحدة الأمريكية"، فقبل عدة أيام وتحديدًا في الأسبوع الأول من يناير 2024، تحدّث أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي عن العملية المرهقة التي تقوم بها إسرائيل في تفتيش المساعدات الغذائية التي تدخل إلى غزة، ووصفوها بـ"التعسفية"، والتي بدورها تُبطئ تسليم المساعدات إلى القطاع.

على بوابة معبر رفح الحدودي من الجانب المصري، تنتظر خطوط مئات الشاحنات التي تحمل مساعدات لأسابيع لدخول غزة، بينما من الجانب الآخر يمتلئ المستودع بالبضائع التي رفضها المفتشون الإسرائيليون، والتي تحتوي على معدات اختبار المياه وأدوات طبية لولادة الأطفال، حسبما وصفها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حينها حسبما ذكرت أسوشيتد برس في تقرير لها.

السيناتور الأمريكي كريس فان هولين وجيف ميركلي وفقًا لـ أسوشيتد برس، تحدثا عن العملية المرهقة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعمل على إبطاء إغاثة السكان الفلسطينيين في الأراضي المحاصرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التفتيش الإسرائيلية لشحنات المساعدات، مع رفض تعسفي على ما يبدو للمعدات الإنسانية الحيوية.

"ما أدهشني بالأمس هو أميال الشاحنات المدعومة. وقال ميركلي في إفادة صحفية مع فان هولين لمجموعة من الصحفيين في القاهرة في السادس من يناير الماضي "لم نتمكن من العد لكن كان هناك المئات من الشاحنات تقف على بوابة المعبر تنتظر الدخول".

الضغط على إسرائيل

تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للسماح بدخول كميات أكبر من الغذاء والماء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى إلى غزة، وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا في 22 ديسمبر يدعو إلى زيادة فورية أثناء عمليات التسليم.

وقبل ثلاثة أسابيع، فتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم إلى غزة، لتضيف نقطة دخول ثانية للمساعدات بعد رفح، ومع ذلك، فإن معدل دخول الشاحنات لم يرتفع بشكل كبير. فالأسبوع الأول من يناير دخل ما معدله 120 شاحنة يوميًا عبر رفح وكرم أبو سالم، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، أقل بكثير من 500 شاحنة من البضائع التي كانت تدخل يوميًا قبل الحرب وأقل بكثير مما تقول جماعات الإغاثة إنه مطلوب.

وبخلاف تدفق المساعدات عبر المعابر، منعت إسرائيل دخول الإمدادات منذ بدء هجومها على غزة قبل ثلاثة أشهر، بهدف تدمير حماس بعد هجومها في 7 أكتوبر على إسرائيل. وكانت النتيجة كارثة إنسانية على 2.3 مليون فلسطيني في المنطقة.

الاعتماد على المساعدات

يعتمد جميع السكان تقريبًا على الشاحنات القادمة عبر الحدود لبقائهم على قيد الحياة. يعاني واحد من كل أربعة فلسطينيين في غزة من الجوع، ويواجه الباقون مستويات أزمة من الجوع، وفقًا للأمم المتحدة، تم طرد أكثر من 85٪ من سكان غزة من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي والهجمات البرية. يعيش معظمهم في ملاجئ تابعة للأمم المتحدة مزدحمة عدة مرات بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية، في مخيمات نشأت أو في الشوارع. المستشفيات القليلة العاملة غارقة بـ الجرحى والمرضى وسط تفشي الأمراض.

قال فان هولين وميركل، إن هناك حاجة إلى عملية أكثر تبسيطًا لإيصال المساعدات إلى غزة. وخلال زيارة لمصر استمرت ثلاثة أيام، التقوا بمسؤولين مصريين ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة وجماعات إغاثة غير حكومية تعمل في غزة.

قالوا حينها إن الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية، يمكنها الانتظار لأسابيع على الحدود حتى يأتي دورها، كما تحدث عدد من سائقي الشاحنات إليهم ومسؤولي الإغاثة، بأنهم يدخلون الجانب المصري من الحدود، ويقودون سياراتهم على طول الأرض إلى المنشأة الإسرائيلية في نيتسانا للتفتيش من قبل الجيش، ثم يعودون إلى رفح للعبور إلى غزة - أو يذهبون إلى كرم أبو سالم للتفتيش والدخول من هناك.

رفض المساعدات

وتقول إسرائيل إن عمليات التفتيش ضرورية لمنع وصول المواد ذات الاستخدام العسكري إلى حماس، العملية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، عبارة عن تفريغ الشحنات وإعادة تحميلها عدة مرات. وحسب السيناتور الأمريكي فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، فإنه إذا رفض المفتشون الإسرائيليون عنصرًا واحدًا في شاحنة، فيجب أن تعود مع إعادة تعبئة حمولتها بالكامل، لتبدأ العملية التي استمرت أسابيع من جديد.

غالبًا ما تكون أسباب الرفض "غامضة جدًا، ويتم نقلها بشكل غير رسمي. قال "ميركلي"، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون، "في بعض الأحيان كانوا غير معقولين للغاية".

بينما قال عضوا مجلس الشيوخ إنهما رأيا مستودعًا في رفح مليئًا بالمواد التي تم رفضها أثناء التفتيش. وشملت أسطوانات الأكسجين و المولدات التي تعمل بالغاز والخيام والأدوات الطبية المستخدمة في ولادة الأطفال، حسبما ذكرت أسوشيتد برس في تقريرها.

وأخبر عمال الإغاثة أعضاء مجلس الشيوخ أثناء الزيارة التي قاموا بها للمعبر، أن الخيام رُفضت لأنها تضمنت أعمدة معدنية ومجموعات طبية لأنها تضمنت مشارط. يبدو أن معظم المعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية محظورة - على الرغم من أنها حيوية في غزة، حيث انهارت الكهرباء المركزية ونقص وقود المولدات.

وقال فان هولين: "كان المستودع شهادة على تعسف" العملية، إضافة إلى أنه يجب الموافقة المسبقة على الشحنات، ولكن قد يستغرق الأمر أسابيع، وحتى العناصر التي حصلت على موافقة مسبقة يتم رفضها أحيانًا أثناء التفتيش.

فحوصات أمنية

في حديثه للصحفيين في القدس الأسبوع الأول من يناير الحالي، اعترف العقيد إيلاد جورين، المسؤول الكبير في الهيئة العسكرية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية الفلسطينية المعروفة باسم COGAT، بأن الفحوصات الأمنية الإسرائيلية قد تعيق تسليم المساعدات السريع، لكنه ألقى باللوم إلى حد كبير على الاختناقات على الوكالات الدولية والأمم المتحدة..

وردا على سؤال حول عدم السماح بدخول أشكال معينة من المعدات الطبية، قال "أريد أن أوضح أننا لا نرفض أي شيء تحت أربعة عناوين... الغذاء والماء واللوازم الطبية والملاجئ ".

ورد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال ضياء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 8 ديسمبر طلب من إسرائيل فتح معبر كرم أبوسالم من أجل مرور المساعدات التي تأتي من مصر وتفتش هناك، وفي 13 ديسمبر جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشر العالم أن إسرائيل وافقت على تفتيش المساعدات الداخلة من مصر في معبر كرم أبوسالم ومعبر العوجة، حتى لا يستغرق أمر طويل.

وأردف: "دخول المساعدات عبر معبر رفح ليست إرادة مصرية منفردة، مصر ليست لها سيادة على الجانب الفلسطيني، والجهات الدولية الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية، كل هذه الجهات تتسلم المساعدات من الجانب الإسرائيلي بعد تفتيشها".