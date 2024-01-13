نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين، قولهم إنّ "تصريحات الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين بشأن غزة زادت التوتر بين إسرائيل وحلفائها وخصوصًا واشنطن".
وردد أكثر من مسؤول إسرائيلي دعوات متطرفة بحق الفلسطينيين، منها تلك التي تدعو إلى قتلهم وتهجيرهم من قطاع غزة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستهدفة المدنيين منذ 7 تشرين الأول 2023، حيث ارتفع عدد ضحايا الحرب إلى 23708 قتلى وأكثر من 60 ألف إصابة، إضافة إلى آلاف المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس": تصريحات الوزراء الإسرائيليين المتطرفين بشأن غزة زادت التوتر بين تل أبيب وحلفائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.