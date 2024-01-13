"أكسيوس": تصريحات الوزراء الإسرائيليين المتطرفين بشأن غزة زادت التوتر بين تل أبيب وحلفائها

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين، قولهم إنّ "تصريحات الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين بشأن غزة زادت التوتر بين إسرائيل وحلفائها وخصوصًا واشنطن".

وردد أكثر من مسؤول إسرائيلي دعوات متطرفة بحق الفلسطينيين، منها تلك التي تدعو إلى قتلهم وتهجيرهم من قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستهدفة المدنيين منذ 7 تشرين الأول 2023، حيث ارتفع عدد ضحايا الحرب إلى 23708 قتلى وأكثر من 60 ألف إصابة، إضافة إلى آلاف المفقودين.