وزير الدفاع البريطاني: يجب على النظام الإيراني أن يطلب من الحوثيين التوقف

أشار وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، في حديث لصحيفة "التلغراف"، إلى أنّه "يجب على النظام الإيراني أن يطلب من الحوثيين التوقف لأن صبر العالم ينفد"، وذلك في إشارة إلى هجمات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في البحر الأحمر وباب المندب، والتي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ردًا على الحرب على قطاع غزة.
ولفت إلى "أننا نتصرف دفاعا عن النفس ويجب عدم السماح بعرقلة الشحن الدولي"، بينما تؤكّد سلطات صنعاء التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن أنها تستهدف حصرًا السفن التي لها صلة بإسرائيل.
ويأتي ذلك بعد ضربات أميركية بريطانية على مدن يمنية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنّ "العدو الأميركي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة، أقدم على شنّ عدوان غاشم على الجمهوريّة اليمنيّة بثلاث وسبعين غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعزّ وحجة وصعدة، وقد أدّت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستّة آخرين من أبناء قوّاتنا المسلّحة".
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