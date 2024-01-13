غوتيريس دعا إلى تجنّب "التصعيد" بعد الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى "عدم التصعيد" بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في اليمن، على ما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك

وأوضح أنّ "الأمين العام يدعو كل الجهات المعنية إلى عدم تصعيد الوضع بشكل أكبر من أجل السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة".

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة ضربات على أهداف في مناطق يمنية، بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية سفنًا مرتبطة بإسرائيل أو متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع قطاع غزّة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية وحصار القطاع.

وعزز القصف المخاوف من امتداد الحرب في غزة إلى المنطقة.