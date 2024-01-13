بايدن اعتبر أن أوستن أخطأ التقدير بتكتمه على دخوله المستشفى

أقرّ الرئيس الأميركي جو بايدن بأنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أخطأ بالتكتّم على دخوله المستشفى، لكنّه أكّد أن لويد أوستن سيبقى في منصبه.

ورد بايدن بـ"نعم" على مراسل سأله عمّا إذا أخطأ وزير الدفاع التقدير بعدم إبلاغه بالأمر، مؤكدا أنه لا زال يضع ثقته بوزيره.

وتم تشخيص أوستن (70 عاما) الذي خدم في الجيش طوال مسيرته المهنية وتُعرف عنه حمايته خصوصيته إلى حد كبير، بسرطان البروستات مطلع كانون الأول وخضع لجراحة بتخدير كامل في 22 كانون الأول.

وعاد ونقل إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات بعد التهاب في المسالك البولية وما زال يخضع للعلاج.

وأخفى أوستن عن الرئيس الأميركي والكونغرس تشخيص إصابته بسرطان البروستات طوال أكثر من شهر، وكذلك دخوله إلى المستشفى مطلع العام لأيام، ما أدى إلى مطالبات متزايدة باستقالته أو بإقالته.

في وقت سابق، أكد البيت الأبيض أنّ أوستن أشرف من المستشفى حيث يخضع لعلاج، على استعدادات القوات الأميركية والبريطانية لشن ضربات على مواقع في اليمن.