نقلت شبكة "CNN" عن مسؤول أميركي تأكيده أن "الضربات الجديدة في اليمن استهدفت منشأة رادار يستخدمها الحوثيون وهي أقل نطاقا بكثير من تلك السابقة"، مشددا على أن "القوات الأميركية نفذت الضربات الجديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن بشكل منفرد".
من جهتها، نقلت أسوشييتد برس عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم، أن "الموقع الذي استهدفته الضربة الأميركية الجديدة في اليمن كان يشكل تهديدا".
وفي السياق أكد مسؤولون أميركيون لـ "NBC" أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية هي من نفذت الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر CNN عن مسؤول أميركي: نفذنا الضربات الجديدة باليمن بشكل منفرد واستهدفت منشأة رادار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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