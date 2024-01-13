توقيف شخص بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة سيارة في عشقوت

اوقفت مخابرات الجيش اللبناني شخصا في منطقة عشقوت بكسروان خلال محاولته سرقة سيارة، بعد ان ضبطته بالجرم المشهود.

وفي التفاصيل، نشر المواطن سيمون صفير عبر صفحته صورة السارق، مشيرا الى ان "هذا هو السّارق الذي ضبطناه بالجرم المشهود، اللّيلة فيما كان يحاول سرقة سيارتي المركونة في بلدة عشقوت - وسط كسروان، بالتواطؤ مع سائق البلاطة".

وشكر صفير "كل الأصدقاء الذين تنبّهوا وأبلغوني هاتفياً لأسارع على الفور إلى موقع الحادثة في عشقوت وأبلّغ رجال مخابرات الجيش الذين حضروا بغضون دقائق وقاموا بدورهم على أكمل وجه، والشكر دائماً لأبطال جيشنا الذين لم يبخلوا يوماً على لبنان بتضحيات تتكلّل أحياناً بالشهادة في سبيل الوطن، وهم يسهرون علينا فيما نكون نيامياً.. ولا خوف على لبنان الذي سيظل بخير طالما أن الجيش وجهاز مخابراته بخير.. والتّهنئة من أعماق القلب للعين السّاهرة، والقلب الشجاع واليد المعطاءة".

وامل صفير أن "نتعاون لضبط الأمن وحماية أنفسنا من الاعتداءات وندعم جيشنا وقوانا الأمنيّة ولا نكفّ عن التضرع إلى الله ليحمينا ويحميهم".