أمريكا: غارات قواتنا على اليمن تتفق مع القانون الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - دافعت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ، اليوم السبت، عن الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن ، مؤكدة أنها قانونية و تتفق مع القانون الدولي.

أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد،حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية ، أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، هدفها تقليص قدراتهم على مهاجمة السفن .

أضافت جرينفيلد أن الهجمات كانت ضرورية ومتناسبة وتتسق مع القانون الدولي وجزء من ممارسة الولايات المتحدة لحقها في الدفاع عن النفس.

شددت المندوبة الأميركية على أن الولايات المتحدة حاولت مواجهة خطر الهجمات على سفن دون اللجوء للقوة العسكرية لكنها لم تنجح، وأن الضربات جاءت بعد أن شن الحوثيون هجوما معقدا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدف سفينة أمريكية.