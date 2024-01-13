صادق: تحرك جنوب افريقيا يكشف عن مدى البُعد الإنساني للقضية الفلسطينية

وجّه امام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق "تحية إكبار للموقف الإنساني الذي اتخذتهُ دولة جنوب افريقيا بادعائها على الكيان الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وبذلها جهداً قانونياً مميزاً في مرافعتها وتقديمها الحجج على ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي جرائم ابادةٍ جماعية"، معتبراً أن " هذا التحرك من دولةٍ تُعَدُّ خارج الجغرافيا والتاريخ في الصراع العربيّ الإسرائيلي يكشف عن مدى البُعد الإنساني للقضية الفلسطينية، ويرسم ملامح مشهدٍ دولي جديد يعلو فيه صوت الضمير الانساني في مواجهة الاستبداد العالمي"
كما دان صادق |الإعتداء الأمريكي - البريطاني على اليمنِ" معتبراً أنهُ " يُثبتُ مدى انغماس الولايات المتحدة بالدّم البريء المراق في غزّة، فرغم دعمها اللامحدود بالذخائر وأنواع الاسلحة الفتاكة، تتدخل مباشرةً بطائراتها الحربية لتمنع اليمن من نصرةِ شقيقتها العربيّة المظلومة غزّة ودفع الظلم والإبادة الجماعية عنها. "
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